Es Morena una tragedia para México: PRI

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras indicar que Morena ha sido una tragedia para México, el líder nacional del Movimiento Territorial del PRI, el tabasqueño Erubiel Alonso Que, arremetió al aseveran que con él gobierno de Andrés Manuel López Obrador el país atraviesa por una de las crisis más severas en todos los sentidos de la historia.

El priista se subió al tema del pleito entre López Obrador y el periodista Carlos Loret de Mola y otros más, criticando la censura que está aplicando a los medios de comunicación.

“Hay una persecución abierta contra las instituciones, contra los comunicadores y los opositores y desde aquí le decimos que no lo vamos a permitir”, reprochó.

Más adelante tachó a Morena de ser símbolo de la corrupción representada en la casa gris del hijo del presidente quien no ha sabido explicar el origen de los recursos.

“Pero yo me pregunto ¿Qué está viviendo México? pues México está viviendo una crisis política, económica, de salud y de inseguridad, se está viviendo simplemente lo que es Morena que es una desgracia”, remató.