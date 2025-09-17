¿Es mejor ducharse en la mañana o en la noche? La ciencia se inclina por una respuesta

Redacción

El debate sobre si es mejor ducharse al iniciar el día o justo antes de dormir ha dividido opiniones por años. Para algunos, la ducha matutina es sinónimo de energía y frescura; para otros, hacerlo de noche ayuda a relajarse y conciliar mejor el sueño. Sin embargo, desde la perspectiva científica, hay un claro ganador.

De acuerdo con especialistas en microbiología, la higiene no depende únicamente de la hora del baño, sino también de factores como la limpieza de la ropa de cama. El sudor en sí mismo no huele; lo que produce el olor corporal son las bacterias presentes en la piel, como los estafilococos, que al descomponer el sudor liberan compuestos sulfurosos responsables del característico aroma acre.

Durante el día, el cuerpo y el cabello acumulan contaminantes, polvo, polen, sudor y grasa, los cuales terminan en las sábanas al momento de dormir. Aunque una ducha nocturna elimina parte de esas impurezas, su beneficio se reduce si no se lavan las sábanas con frecuencia, ya que en ellas se acumulan bacterias, células muertas y excrementos de ácaros que pueden provocar alergias o empeorar el asma.

En contraste, bañarse en la mañana ayuda a retirar los restos de sudor, bacterias y células muertas que se transfirieron a la piel durante la noche, sobre todo si la ropa de cama no estaba recién lavada. Además, comenzar el día con una ducha deja el cuerpo más libre de microorganismos y prolonga la sensación de frescura, reduciendo la posibilidad de malos olores a lo largo de la jornada.

Los expertos concluyen que, aunque ducharse de noche tiene beneficios, la rutina matutina ofrece mayores ventajas desde el punto de vista microbiológico. Eso sí, insisten en que, más allá del horario, lo realmente decisivo es mantener una adecuada higiene de la ropa de cama: sábanas y fundas deben lavarse al menos una vez por semana para evitar la acumulación de bacterias, hongos y alérgenos.

En resumen, la recomendación científica es clara: la ducha matutina es más efectiva para comenzar el día limpio y fresco. No obstante, la elección final dependerá de las preferencias y hábitos de cada persona.