17 C
Aguascalientes
4 septiembre, 2025
Tendencias

Atrasada Ley Notarial de Aguascalientes en testamentos: López Velarde

Más integrantes del Poder Judicial de Aguascalientes tienen vínculo con…

Se desmarca el IEE de elección de presidencia del Poder…

Podrían separar del cargo a funcionarios de penal para mujeres…

Asocian gol de Ramsey con muerte de Giorgio Armani

Inauguran en Jesús María nuevo Centro de Desarrollo Comunitario

Chofer de YoVoy atropella y mata a septuagenario en Valle…

¡Increíble! Panteras de Aguascalientes vuelve a ganar, San Luis fue…

Robinho cumple condena en Brasil y dirige equipo dentro de…

Goteras en instalaciones deportivas de Aguascalientes… Por enésima vez

Es Aguascalientes el cuarto estado con mejor aumento salarial

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Gracias a las políticas implementadas por el Gobierno estatal y al dinamismo del sector industrial, Aguascalientes registró un crecimiento del 8.5 por ciento en los salarios durante el primer trimestre del 2025, lo que coloca al estado como el cuarto lugar con mejor aumento a nivel nacional, superando el promedio nacional de 6.1 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Tras conocer estos resultados, la gobernadora Tere Jiménez destacó que Aguascalientes se distingue por impulsar mejores condiciones de vida para las y los trabajadores, además de ser un estado que ofrece infraestructura, certeza jurídica y seguridad para el desarrollo de las empresas.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, señaló que, sin duda, el aumento en los salarios en Aguascalientes es reflejo del buen rumbo que lleva la entidad, consolidándose entre los primeros lugares a nivel nacional en diversos indicadores económicos.

Señaló que se continuará con las labores de promoción para atraer nuevas inversiones, tanto nacionales como extranjeras, que demandan mano de obra calificada.

Finalmente, recordó que, a través de los “Jueves de Bolsa de Empleo” y las Brigadas de Empleo en los municipios y colonias, las personas pueden acercarse para acceder a diversas oportunidades laborales. 