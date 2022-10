Error mantener a Serrano en Movilidad, fracasó con la política de Orozco: PRD

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Naufragó la política de movilidad del pasado gobierno panista de Martín Orozco, afirmó el diputado del PRD Cuauhtémoc Escobedo Tejada, quien cuestionó que la nueva administración haya ratificado a Ricardo Serrano al frente del área correspondiente.

“Es generalizado el comentario de que el transporte público fue el gran pendiente. Me parece que es un fracaso, hay que decirlo con todas sus letras. Se convierte en la oportunidad para que el nuevo gobierno tome cartas en el asunto, lo vea como algo sensible y que haga una política diferente”, afirmó en entrevista.

– ¿Es un error mantener a Ricardo Serrano en la coordinación de Movilidad?

– Yo digo que sí, y con todo respeto. Le tengo aprecio, hicimos proyectos juntos cuando fui alcalde en Pabellón de Arteaga, pero se tiene que resetear todo. Aunque es facultad de la gobernadora Teresa Jiménez.

Escobedo Tejada mencionó que en la pasada administración de Orozco, finalizada el mes último, hubo situaciones como el incremento al pasaje de diez a once pesos, sumado a problemáticas que persisten como la falta de unidades disponibles en ciertas zonas de la ciudad y del estado.

“Hay comunidades de Tepezalá y Pabellón que no tienen transporte público. Pero el caso más emblemático del fracaso de la movilidad sigue siendo en la ciudad capital donde son múltiples los reclamos de que las unidades no pasan o pasan llenas o no funcionan las alcancías. No ha mejorado sustancialmente el servicio”, precisó.