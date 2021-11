Error de Martín del Campo proponer carta de no antecedentes para acceder a cargos públicos: PRD

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Equivocada la posición del senador panista Antonio Martín del Campo en torno a que aspirantes a un cargo público deban presentar carta de no antecedentes, opinó Emanuelle Sánchez Nájera, coordinador de la bancada del PRD en el Congreso del Estado.

“Me parece que es un error pedir carta de no antecedentes, pues incluso jurídicamente no es un requisito para acceder a un trabajo y esto no podría ser una excepción, lo único que logra es estigmatizar a quien pudieran haber delinquido y, en teoría, sale reinsertado a la sociedad”, expresó el legislador.

El lunes último, Martín del Campo anunció que además de las tres declaraciones públicas tradicionales –patrimonio, de impuestos y de intereses- le sumaría aspectos penales y toxicológico, como parte de sus aspiraciones a la gubernatura que se renovará el siguiente año; no descartando que ello pudiera ampliarse a otros perfiles.

“La verdad es que ellos están en campaña y hay que respetarles el tema, pero sí creo que es un tropiezo. No puedes estigmatizar a nadie para decir que, por tener una sentencia, no puedes acceder a equis cargo”, insistió Sánchez Nájera.

– ¿Lo mismo para pedir el examen toxicológico?

– Más o menos algo similar, aunque ahí tendría un poco más de sentido. Pero me parece que en lo jurídico ninguna de las dos se sostiene.

Las elecciones del siguiente año se enfocarán solamente a la renovación de la gubernatura