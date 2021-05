Error de la dirigencia del PRI dejó a sus candidatos sin acceso a debates del IEE

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE) Luis Fernando Landeros Ortiz, aseguró que no excluyeron a ningún candidato de ningún partido político de los debates virtuales que están sosteniendo los aspirantes a diputados locales.

En el caso concreto de la falta de aparición de los abanderados del Partido Revolucionario Institucional, Landeros Ortiz se lavó las manos y refirió que se trató de un problema de comunicación que existió de parte de la dirigencia del partido.

-¿Para los debates vemos desinterés del PRI o qué pasó no los invitaron?-Si mira, lo que a nosotros nos reportaron es que hubo un error de comunicación interno en la cual algunos candidatos han señalado que no se les aviso de estos ejercicios, entonces pues lo único que les hemos dicho que ya no hay la oportunidad de incluirlos para no poner en riesgo la celebración misma de los debates.

Dijo que es una pena que por errores ajenos o por la misma falta de voluntad haya quien no participe en la confrontación de ideas, sin embargo no hay vuelta de hoja en el tema, pero aclaró que no por un partido se iba a poner en riesgo la participación de los demás institutos por lo que nunca pasó por la mente el suspender estos ejercicios.

-¿Y qué va a pasar con los debates para la alcaldía de la capital?-Bueno, en ese caso en concreto tengo entendido que la candidata del PRI a la alcaldía de la capital si la registraron, entonces pues ahí si no sé qué es lo que pasó ahí en la dirigencia.