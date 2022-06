Errónea política económica continuará disparando la inflación en México

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente del Colegio de Economistas, Gil Gordillo Mendoza, pronosticó que no se logrará la expectativa de crecimiento que planteaba la Secretaría de Hacienda del 4 por ciento.

El especialista resaltó que la economía no ha caminado, aunado a una alta inflación derivado en parte por decisiones erróneas del gobierno federal.

“La inflación va a jugar un factor importante en la falta de crecimiento porque las políticas para contener la inflación son contrarias a alas políticas para incentiva el crecimiento”. explicó.

Lo más fácil para la autoridad ha sido elevar la tasa de interés por parte del Banco de México, lo que deriva en que haya menos consumo, así como solicitud de créditos, deteniendo el gasto, la producción y limitando las compras.

“En la medida que sigamos teniendo una inflación alta no vamos a crecer económicamente”, sentenció.