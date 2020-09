Ernesto Herrera, el primer mexicano vacunado contra el Covid-19

Redacción

Ciudad de México.- Ernesto Herrera, un hombre de 51 años nacido en la Ciudad de México, se convirtió en el primer mexicano en recibir la dosis de una vacuna experimental (fase II) contra el coronavirus, por lo que espera que sea exitosa y ayude a terminar con la pandemia mundial.

Ernesto nació en la Ciudad de México, pero desarrolló una gran parte de su vida en Mexicali, Baja California. Sus estudios lo llevaron a vivir en Cuba y Alemania, pero el amor lo trasladó hasta España. Al día de hoy, tiene dos hijos adolescentes, es director de fotografía, hace cine y campañas políticas, de publicidad y ha hecho películas en México, España y Europa.

Su historia se relacionó con el coronavirus hace apenas dos semanas, cuando se enteró de que el ministerio de salud en España estaba en búsqueda de voluntarios para aplicarles la vacuna experimental de Johnson & Johnson contra el Covid-19.

Entonces, Ernesto acudió a uno de los hospitales de Madrid, dejó sus datos y formó parte de 190 españoles voluntarios a probar los efectos de la dosis.

Relata que no fue a esta cita con el destino para adquirir inmunidad, “porque no se sabe si va a funcionar o si te va a ir peor, es decir, que salga peor el remedio que la enfermedad y tampoco acudes por dinero, porque no pagan por participar en este experimento, es una cuestión de voluntad”.

Destacó que su mayor motivo para ser voluntario de la vacuna es darle un ejemplo de solidaridad a sus hijos.

“Participé mucho en política y me ha dejado que hay que ser solidario y no intentar hacer lo que hacen los políticos que te dicen que van a ayudar y al final se les olvida la gente. Yo no soy político, pero soy un ser humano y pertenezco a la sociedad y participo como puedo y esta es una manera de participar”, describió Ernesto.

Dice que después de la aplicación, ha tenido dolor en el brazo por dos días, pero hasta ahora no ha tenido ningún efecto secundario.

La vacunación constará de tres dosis en fechas diferentes entre los 190 participantes, para ver la reacción de la vacuna en distintos grupos.

“Ojalá y haya una vacuna pronto y se acabe esta pesadilla… ¡ya!”, relata Ernesto desde Madrid.

Les presento a Ernesto Herrera, es el primer mexicano en todo el mundo en recibir una vacuna experimental contra el COVID-19.



Recordemos que gracias a lo que están haciendo los voluntarios, podremos salvar a toda la humanidad. pic.twitter.com/XoL0X1ATBp — Cerebros (@CerebrosG) September 18, 2020

Con información de Publímetro