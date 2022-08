Erika Buenfil cuenta sobre el encuentro entre su hijo y Ernesto Zedillo Jr., su papá

Redacción

Ciudad de México.-Erika Buenfil es una actriz e influencer muy querida por sus millones de seguidores en redes sociales. Tiene un hijo de 17 años, el cual siempre crió sola; sin embargo, recientemente contó cómo fue el primer encuentro entre Nicolás y su padre, Ernesto Zedillo Jr.

En una entrevista con Isabel Lascurain, la actriz de 58 años compartió que su hijo y el padre del joven no se conocían en persona, solo por fotos. Sin embargo, ya se dio la oportunidad de verse cara a cara.

Erika Buenfil comparte cómo conoció su hijo a su papá

Durante la conversación con la integrante de Pandora, Buenfil compartió cómo fue para ella y su hijo el proceso de comenzar a conocer a su padre, lo cual hizo primero a través de una imagen.

“Como a los nueve años me dijo: ‘quiero una foto de mi papá’, lo busco en Google, entonces imprimo una foto y se lo enseño, le cuento como a los 9, 10 años lo que pasó, y me dice ‘ah bueno’; más grandecito me dijo: ‘lo quiero conocer’ y ya se conocieron”, dijo la también tiktoker.about:blank

Después de mucho tiempo, platicó que ella se encontraba con una amiga cuando su hijo le llamó para decirle que Zedillo lo estaba tratando de contactar para conocerlo, a pesar de que no ejerció su paternidad durante muchos años.

“No tienen mucho contacto, pero ya se conocieron… Yo no estaba; yo estaba con una amiga […] entonces estamos en el restaurante, me entra una llamada y -Nicolás- me dice ‘mamá me está tratando de contactar, me dice que me quiere conocer, dice que viene para la casa’, ‘bueno, ahí voy’”, dijo la actriz de 58 años.

“Se comunica con él porque en algún momento nos pasamos los teléfonos, le habla a su teléfono, iba a ser el cumpleaños -de Nicolás- y le dije, ‘tú pídele, mi hijito, tú pídele algo chingón, caro’… dizque que le iba a llevar su regalo”, mencionó Erika a modo de broma.

La actriz de Amor en Silencio dijo que ella quería estar presente cuando eso sucediera, por lo que salió rápidamente del restaurante donde se encontraba; sin embargo, las circunstancias no le permitieron llegar a tiempo y por ende no estuvo en su casa acompañando a su hijo, aunque sí le enviaron algunas fotos del momento.

También mencionó que, cuando vio a Nicolás, él le contó que había sido algo impactante tener frente a frente a Ernesto Zedillo Jr., y se tomó una foto con él para compartírsela a todos sus amigos. “Para él fue algo muy bueno, fue como sacudirse, plantarse y decir: ‘sí tengo una persona -a su papá- y existe’”, consideró Erika Buenfil.

Con información de El Financiero