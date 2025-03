Erik Rubín niega haber sido mantenido por Andrea Legarreta

Redaccción

Ciudad de México.-Erik Rubín y Andrea Legarreta anunciaron su separación en febrero de 2023, y desde entonces, han mantenido una buena relación debido a las hijas que tienen en común, Mía y Nina.

A lo largo de su matrimonio, uno de los rumores que los rodeó fue el que señalaba al exintegrante de la banda Timbiriche como “el mantenido”, y aunque en ese entonces ignoró las controversias y siguió con su relación, recientemente decidió romper el silencio.

En una entrevista para el podcast de Melo Montoya, el cantante y actor se sinceró y reveló su sentir al ser considerado de tal forma, pues con los años, el rumor fue tomando más fuerza.

Erik Rubín admite que le dolió ser considerado “el mantenido”

De acuerdo con el intérprete de “Con todos menos conmigo”, cuando comenzó a ser considerado como “el mantenido” dentro de su matrimonio con la conductora de “Hoy” sí le afectó, pues sabía que ha trabajado desde pequeño.

“El que sí me dolió en su época era el que yo era un mantenido. Ese me calaba, el bueno para nada, el mantenido. Y yo dije: ‘chale, yo trabajo desde los 12 años’, le he ching*** y ahora resulta que soy un mantenido. Después lo trabajé”, confesó.

Erik Rubín admite que le molestaba ser considerado como “el mantenido”. (IG: @erikrubinoficial)

Rubín compartió que el rumor tomó fuerza durante los años en los que estuvo en el estudio creando nuevas producciones, pues el hecho de que no estuviera presente en los medios hizo que muchos asumieran que no estaba trabajando y era apoyado por la presentadora.

“Fue una época en la que no me iba tan bien. Saqué un par de discos y no le fueron bien, entonces mi chamba era en el estudio en donde no estaban los reflectores”, compartió.

Incluso, ahora que ya están separados, se ha llegado a especular que Legarreta le da un apoyo mensual a su expareja, versión que fue desmentida completamente por el cantante. Sin embargo, admitió que hay varias cosas que siguen pagando juntos.

“Nunca he recibido un centavo de Andrea, una mensualidad de Andrea. Muchas de las cosas las pagamos juntos, los dos trabajamos y a los dos nos va bien, pero de ahí a que digan que soy un mantenido, está cabr**n”, sentenció. Erik Rubín asegura que nunca ha recibido un centavo de Andrea Legarreta. (@andrealegarreta)

Cabe recordar que Legarreta y Rubín están separados desde hace dos años, pero finales de 2024 confesaron que aún no firman el divorcio: “El papel no, a lo mejor este año 2025 sucede”, contó la conductora del matutino de Televisa.

