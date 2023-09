Erick Rubín habla sobre “romance” con Mónica Noguera

Redacción

México.- Luego que la semana pasada, un canal de Youtube de espectáculos, afirmó que la separación entre Andrea Legarreta y Erik Rubín supuestamente se debía a un romance entre el ex Timbiriche y la conductora Mónica Noguera, el cantante aclaró si el rumor era cierto.

Ello, durante la obra de ‘Vaselina’ y enfrente de las cámaras, ante quienes el actor y cantante Erik Rubín dijo que tenía una relación con la conductora de televisión Mónica Noguera, pero esta declaración fue en un tono sarcástico, después de los rumores que circularon sobre haber sido el motivo de separación entre él y Andrea Legarreta.

En este sentido Rubín declaró: “Ya hice una declaración que sí, que tengo un romance con Mónica y que, ya. Literalmente, pues sí, nos vamos a casar”.

Por su parte, Andrea Legarreta, quien estaba junto a Erick Rubín cuando bromeó por el romance con Mónica Noguera, lamentó que existan estos rumores sobre su separación y que involucren a celebridades inocentes en esta situación.

De ahí que Andrea Legarreta explicó: “Ya que digan lo que quieran. Nosotros ya nos hemos defendido lo suficiente, pero a los que han involucrado con nosotros, porque no solo ha sido a Erik al que lo han involucrado con otros o con otras, sino a mí también. La verdad es que, al final, para ellos también es mala onda. Para nosotros es mala onda, porque ni andamos de perdidos, ni somos mala onda, ni hay mala onda, ni estamos siendo infieles. O sea, a lo que voy es que los motivos son otros”.

Aunado a ello, Andrea Legarreta defendió a la conductora de televisión Mónica Noguera, después de que su nombre fuera mencionado en el canal de Youtube de Javier Ceriani y Elsa Beristain, quienes habrían divulgado la información de una supuesta infidelidad por parte de Erik Rubín.

Y agregó: “De pronto, la gente le puede tirar mala onda horrible, porque muchas mujeres van a decir, ‘¡ah, tú fuiste!’ Y no se me hace justo, porque es una chava buena, es amiga de nosotros y, bueno, pues así es esto”.

Luego de negar la noticia de un supuesto romance con Mónica Noguera y aclarar que la conductora no tenía nada que ver con la separación de Andrea Legarreta, Erik Rubín arremetió contra los conductores Javier Ceriani y Elsa Beristain, por divulgar información falsa en su canal de Youtube.

Y sentenció: “Lo importante es que se den cuenta de dónde sale un chisme, de la nada. O sea, no hay una foto, no hay una prueba, no hay nada, entonces para que aprendan realmente de dónde vienen los chismes”.

Para concluir, Andrea Legarreta se lanzó contra los conductores que aseguraban que Erik Rubín le había tenido un romance con la conductora Mónica Noguera y que esto había sido el motivo de la separación; dejando en duda si tomarían acciones legales por tal situación; y subrayó: “Además, este par de asquerosos, que son unos asquerosos para mí, que gente como ustedes les dé réplica. Eso es lo que deberían de tener cuidado, porque ustedes se suman también a ese daño […] Yo sé que ustedes saben lo mentirosos y la clase de escoria que son, porque no soy la única”.

