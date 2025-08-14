Erick coleccionaba medidores de la luz que encontraba a su paso, pero fue detenido

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Durante recorridos de vigilancia y patrullaje, oficiales de la Policía Municipal de Aguascalientes detuvieron a un hombre señalado por ocasionar disturbios en la vía pública y manipular medidores de energía eléctrica.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:15 horas, en el cruce de Avenida Rodolfo Landeros y Privada Santa Inés, en el fraccionamiento Rodolfo Landeros. En el lugar, los oficiales detectaron a un individuo manipulando los medidores de los domicilios de la zona, quien presuntamente también operaba en colonias como Los Pericos, Haciendas de Aguascalientes y Valle de los Cactus.

Tras interceptarlo, se identificó como Erick “N” de 26 años de edad a quien durante una inspección se le encontraron 10 medidores de la CFE, sin poder acreditar su legal propiedad. Como evidencia, dichos objetos fueron asegurados.

Cabe señalar que el detenido se resistió al arresto agrediendo verbalmente a los oficiales con palabras altisonantes.

El sujeto fue puesto a disposición del Juez Cívico para determinar su situación legal. La Policía Municipal exhorta a la ciudadanía que en caso de haber sido víctima del robo de un medidor, acuda a presentar su denuncia correspondiente.