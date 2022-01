Eric del Castillo responde a quienes lo critican por no vacunarse

Redacción

El actor Eric del Castillo explotó contra quienes lo han criticado por no vacunarse.

En entrevista con Venga la Alegría, explicó que ha mantenido su salud con ayuda de la medicina alterna y para demostrarlo, tiene ganas de hacerse una prueba contra Covid-19.

“Estamos bien gracias a la medicina alternativa que existe, estamos saludables. Me quiero hacer una prueba no porque dude de mi salud sino para decirle a mucha gente, ‘¡estoy sano! Punto. Ya no me estén fr*gando”, indicó.

Más adelante, explicó que no está en contra de las dosis, sin embargo él tomó la decisión de no aplicarse ninguna.

“Nosotros sentimos que no la necesitamos, que se entienda que hay libertad o si no hay libertad, pues entonces ya nos llevó la ching*da”

Finalmente, se dijo harto de que la prensa le cuestione tanto respecto a su decisión, ya que esta situación le ha costado varios proyectos.

Sobre su hija Kate del Castillo, Eric comentó que se encuentra bien y qe está avanzando favorablemente frente al virus.

¡Don Eric del Castillo explotó contra algunos medios por cuestionarle si se vacunará contra el COVID-19 ahora que su hija, Kate, salió positiva! 😱📺 #EsViernesPara >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/s8vId44yki — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 14, 2022

Con información de TV Notas