Eric del Castillo padece una enfermedad incurable

Redacción

Ciudad de México.-Famoso actor tiene una enfermedad incurable.

Eric del Castillo causó la preocupación de sus seguidores el pasado 30 de junio cuando fue ingresado de emergencia a un hospital de la Ciudad de México tras sufrir un accidente. Afortunadamente, las lesiones del actor no pusieron en riesgo su vida y pronto fue dado de alta, pero ahora, el padre de Kate del Castillo reveló que desde hace tiempo padece una enfermedad incurable. © Proporcionado por Fama

En entrevista para TVyNovelas, Eric del Castillo habló de su estado de salud y además de hablar del accidente que lo llevó al hospital, el actor reveló que desde hace años lidia con una afección en la mácula (parte de la retina responsable de que la visión sea clara) y confesó que ha sido un obstáculo a lo largo de su carrera. © Proporcionado por Fama

En la charla, Eric del Castillo aseguró que no existe una cura para la enfermedad que padece y que le provoca deficiencias de la vista; sin embargo recibe tratamiento para mantener la afección controlada.

“Estoy mal de la mácula y me cuesta trabajo leer… no hay operación, nada qué hacer, pero nunca me voy a quedar ciego. Jamás”, expresó el actor al revelar la enfermedad incurable que padece y de la cual no había hablado en público.

El actor de 87 años de edad aseguró que la enfermedad que sufre en la mácula es hereditaria, ya que su madre también tuvo esta afección, además relató que ha tenido que aprender a lidiar con las molestias que presenta, pues es una enfermedad para la cual no existe una cura.

“Estoy tomando vitaminas; es lo único que me queda por hacer, porque no hay operación. Es la mácula y eso es de herencia; mi mamá también lo sufrió (…) Es nada más el enfoque el que se pierde, pero todo a mi alrededor lo veo perfectamente. Y bueno, procuro descansar, que es lo más importante, mientras me alivio y vuelvo otra vez a la normalidad”, comentó.

Eric del Castillo recalcó que su problema de vista le ha ocasionado complicaciones durante su carrera, pero que este padecimiento no tuvo nada que ver con la caída que lo llevó a urgencias en julio pasado.

“Sobre todo por el trabajo… Hice varias cositas con apuntador electrónico, y regularmente tengo grabadas todas mis escenas, entonces, las escucho y las estudio (…) tengo el brazo y la muñeca derechos enyesados, fractura de dedito gordo de la izquierda, pero en general bien, metido en casa, de buen ánimo (…) todo por descuidado porque conozco perfectamente la casa de mi hija Verónica, pero se me olvidó el escalón y me fui de bruces, me estrellé contra otro escalón“, aclaró.

Del Castillo dio a conocer que no perdió la oportunidad de visitar a Silvia Pinal durante su estancia en el hospital, pues ambos famosos estuvieron el mismo día en el centro médico ubicado al sur de la ciudad y concluyó diciendo que está teniendo una exitosa recuperación y se encuentra acompañado de su familia.​

Con información de Fama