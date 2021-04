“Era un error no vacunar a médicos del sector privado”: Llamas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Resultaba equivocado no proceder con vacunación a personal de salud en el sector privado, expuso Guillermo Llamas Esperón, vicepresidente del Colegio de Médicos de Aguascalientes, quien reconoció que la controversia radica en la carencia de dosis para toda la población.

“Mi percepción personal es que las autoridades federales ya se dieron cuenta que era un error y le quieren dar vuelta a la página. Hoy mismo acabo de oír en la mañanera que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) dijo que ya se estaban vacunando los médicos privados y eso es cierto”, expuso en entrevista.

Llamas Esperón mencionó que, en el caso de Aguascalientes, en las últimas fechas sí se ha notado ese cambio de actitud en torno a la inmunidad para galenos del sector privado. Pero insistió en cuanto a la falta de las unidades necesarias para tener mayor cobertura.

“El problema de fondo no es querer vacunar a unos sí y a otros no. El problema de fondo es que no hay vacunas y hasta cierto grado me parece adecuado que si tienes poco material, vamos a vacunar a los de primera línea y quienes atienden a pacientes graves, que son los más contagiantes”, insistió.

El vicepresidente local del Colegio de Médicos agregó que en la práctica no existen mayor diferencia entre profesionistas del ámbito público o del privado, calculando que al menos el 80 por ciento del gremio labora en ambos sectores.