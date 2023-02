Equipo de parataekwondo mexicano se encontraba en turquía durante el sismo, seguirán compitiendo

Redacción

Tras el sismo que azotó a Turquía por la madrugada, los atletas mexicanos de parataekwondo continúan tranquilos cumpliendo sus compromisos competitivos en la ciudad de Estambul, y donde hoy ganaron tres medallas, una de oro y dos de bronce en el Abierto Internacional.

En esta primera jornada del Abierto Internacional compitió el equipo femenil donde Jessica García se colgó el oro en la categoría de K44 -52 kilos, mientras que los bronces cayeron por conducto de Claudia Romero en K44 -47 kilos y Fernanda Vargas en K44 +65 kilos.

Mañana tocará el turno del equipo varonil de parataekwondo para salir a competir, sin embargo, los deportistas, y la entrenadora nacional, comenzaron a recibir información de que podrían suspenderse las actividades si el país declara luto nacional.

“Ayer terminaron de competir los chicos, mas o menos a las 10 de la noche, fuimos a cenar, descansamos y nos dormimos. La verdad no sentimos el temblor, y creo que nada mas la fisioterapista sintió un poco, se mareó. Al día siguiente nos levantamos con la noticia de lo que sucedió en Turquía”, declaró la entrenadora nacional, Jannet Alegría.

El conjunto mexicano de parataekwondo se encuentra en Estambul desde el pasado jueves, y el sábado y domingo compitieron en la Copa Presidente de Europa donde ganaron una medalla de oro, una de plata y tres de bronce.

“Lamentamos mucho lo que esta sucediendo, y creo que para muchas familitas turcas es un golpe muy fuerte, y nosotros que estamos aquí, en este país, lamentamos la situación. No sabemos si van a cancelar el evento el día de mañana, no nos dijeron nada. Nosotros a lo que venimos, que es buscar puntos de ranking, así que a seguir trabajando. Si se suspende el evento lo entendemos, y si no, seguiremos trabajando”, mencionó la entrenadora nacional.

Dichos eventos son importantes para el conjunto mexicano ya que suman puntos en el ranking mundial rumbo a los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Con información de Milenio