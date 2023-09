Equipo de Ebrard se divide en dos bandos

Redacción

Ciudad de México.-En sólo 24 horas, el equipo de Marcelo Ebrard se dividió en dos bandos: “dar la pelea desde adentro en Morena” o irse con Movimiento Ciudadano.

Luego de una reunión privada entre el grupo compacto del excanciller el pasado jueves en una casa de la colonia Del Valle, se propuso llevar a cabo una encuesta para definir si la estructura que lo apoyó en sus aspiraciones políticas se va o no de Morena, de acuerdo con legisladores que apoyan a Ebrard.

Ese día, representantes de una organización que dio respaldo al excanciller planteó que se registrara como candidato independiente; apenas terminó de hablar el orador, su planteamiento fue rechazado por la mayoría.

El propio Ebrard fijó su postura en sus redes sociales: “No ha estado en mi objetivo una candidatura independiente, considero no es la vía para contribuir al futuro de México que anhelamos. El lunes sostendré encuentro con nuestros compañeras y compañeros de todo el país y resolveremos pasos a seguir”, informó la noche del 7 de septiembre.

En el encuentro privado, la senadora Malú Micher propuso seguir dentro de Morena, “para dar la batalla desde adentro”, en tanto que Martha Delgado, exfuncionaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue clara: “Vámonos a Movimiento Ciudadano, aquí ya no hay partido para nosotros”.

Latinus solicitó una entrevista con la senadora Micher para confirmar su postura pero hasta el momento no ha respondido.

Un diputado del centro del país expresó sus dudas sobre la viabilidad de irse a otra fuerza política, porque recordó que en 2015, el equipo de Ebrard fue perseguido por la ruptura política que hubo ese año con dirigentes morenistas.

“No sólo me persiguieron a mí, sino también acosaron y amenazaron a mi familia, y eso, sin duda, va a repetirse, hay que valorarlo, incluso con una encuesta o un sondeo”, planteó el legislador.

En lo que el equipo de Ebrard define su ruta hacia el 2024, la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, expresó el jueves pasado su intención de respaldar la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum.

“Espero que el señor Ebrard no se vaya. No podemos abandonar el partido, y esto es un mensaje muy importante. No podemos dejar este partido, así que seguiré siendo parte de él”, subrayó Caballero, pilar del apoyo a Ebrard con el municipio más poblado del país.

De hecho, en varias entidades del país, morenistas y también empresarios que apoyaron con recursos las giras del excanciller, coincidieron en la reunión privada que es estéril irse de Morena, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con un alto porcentaje en la aceptación de su gobierno.

Con información de Latinus