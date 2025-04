Enviará Sheinbaum carta a Morena tras caso Andrea Chávez

Redacción

Luego del uso indebido de ambulancias en Chihuahua por parte de la senadora morenista Andrea Chávez, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará una carta a la dirigencia nacional de Morena para pedir reglas que eviten actos anticipados de campaña.

Durante su conferencia de este jueves en Palacio Nacional, Sheinbaum reiteró su llamado a respetar los principios del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, y señaló que aunque no dirige Morena, como presidenta de la República le corresponde velar por los valores del movimiento.

“Las instituciones de Morena tienen que resolver muchas cosas. Yo no soy el dirigente de Morena, soy la presidenta de la República. Sí creo que, en particular para ciertos temas, vale la pena recordar nuestros principios”, expresó.

El pronunciamiento ocurre después de que el PAN denunciara ante la Fiscalía General de la República a Andrea Chávez por presuntos delitos electorales, al utilizar caravanas de salud con vehículos privados para promover su imagen rumbo a la gubernatura de Chihuahua.

“Estamos convencidos de que lo que está haciendo la senadora es ilegal; es más, no sólo es ilegal, es inmoral”, acusó la panista Kenia López Rabadán.

Sheinbaum precisó que su carta abordará tres puntos: establecer reglas claras para aspirantes rumbo a 2027, exigir ejemplaridad a los servidores públicos del partido y adelantar el cumplimiento de la reforma contra el nepotismo.

“Esa mística de la casa por casa tiene que recuperarse para todos quienes aspiran a un puesto de elección popular”, dijo sobre el primer punto. En el segundo, pidió que los funcionarios vivan con austeridad: “No al consumismo, no a comer en restaurantes caros, ni a usar camionetas de lujo”.

Sobre el tercer eje, recordó que la Constitución prohíbe desde 2030 que familiares cercanos ocupen cargos simultáneos, pero Morena la aplicará desde 2027. “Sería muy bueno que esto se ratifique en un Consejo Nacional”, propuso.

Sheinbaum subrayó que Morena no debe perder el rumbo: “Somos el movimiento de transformación, uno de los más importantes del mundo. Nosotros siempre hemos dicho: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.