Envía Jiménez condolencias a Reynoso Femat

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La gobernadora Teresa Jiménez Esquivel envió condolencias a Luis Armando Reynoso Femat, antecesor en el cargo, debido al fallecimiento de su primogénito Luis Armando Reynoso López, en un accidente vial ocurrido este viernes.

“Me uno a la pena que embarga a la familia del ex Gobernador del Estado de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, por el sensible fallecimiento de su hijo, Luis Armano Reynoso López, y la joven María Paulina Ibarra. Deseo pronta resignación a familiares y amigos QEPD”, apuntó Jiménez Esquivel, a través de sus redes sociales.

Reynoso López, de 36 años, perdió la vida luego que el auto en que viajaba se volcara en carreteras del vecino estado de Jalisco. En el suceso también falleció Paulina Ibarra, identificada como prometida del único hijo varón del mandatario panista en el periodo 2004-2010.