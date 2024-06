Envía Gálvez manual a AMLO para hacerle ver que sí cometió violencia política de género en su contra

Redacción

{Ciudad de México.– La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez envió este lunes al presidente López Obrador un manual y un libro para hacerle notar que sí había cometido violencia política de género en su contra.

Después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluyera que el tabasqueño sí había violentado políticamente a la hidalguense, Gálvez difundió un video para refutar al mandatario, pues él aseguró que no había ofendido “a la señora Xóchitl”.



“Dice que no hay pruebas, que él es un hombre respetuoso de las mujeres. Por eso le estoy enviando este manual que el propio INE da a leer a hombres violentadores como él, manual para el uso no sexista de lenguaje. Es muy importante que el presidente se dé cuenta que con sus acciones violenta a las mujeres, sobre todo en el ámbito político”, argumentó.



Xóchitl explicó que también le había enviado al presidente “Violencia política contra las mujeres por razón de género”, editado por el Tribunal Electoral.

“Estos dos, el manual y el libro, seguramente le servirán al presidente para darse cuenta que dentro de su machismo ha normalizado la violencia política hacia las mujeres”, alegó Xóchitl.



“En otros casos, él tendría que quedar inscrito en el registro de personas violentadoras políticas contra las mujeres, (y) tendría que recibir una sanción económica, pedir una disculpa pública y leer este manual. Así es que vamos a ver si realmente el presidente es igual ante la ley, como lo ha dicho una y otra vez, porque hoy lo que estamos viendo es que al presidente no se le está sancionando a pesar de haberse involucrado en la elección y a pesar de haber violentado políticamente a una servidora”, recalcó.

