Envía el estado mas de mil policías a la región de Aguililla, Michoacán

Redacción

Michoacán.-Envían elementos de seguridad a Aguililla, Michoacán, región donde el narco se ha apoderado.

El gobierno de Michoacán envió mil elementos de la Policía Michoacán a la región de Aguililla para respaldar las acciones que lleva a cabo el gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP). © Proporcionado por La Jornada Imagen de archivo de un bloqueo carretero en Aguililla. Foto @MICHOACANSSP

En tanto, la tarde de este jueves un grupo de encapuchados destruyó el predio donde aterrizaban helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a un costado del cuartel de militar de Aguililla, para ello utilizaron maquinaria pesada. Los habitantes de Aguililla se deslindaron de la agresión, y no descartaron que gente pagada por la delincuencia esté pagando para llevar a cabo esos ataques.

En la última semana este mismo grupo de personas han agredido al cuartel militar, presuntamente inconformes porque los militares no han hecho nada durante balaceras, apertura de zanjas también con maquinaria pesada y el corte de la energía eléctrica por parte del crimen organizado. No obstante, el grupo ciudadano de Aguililla no entiende por qué lo están haciendo.

En ese helipuerto recibían víveres los soldados que se encuentran en el cuartel. En la agresión a los militares participaron una veintena de hombres, algunos con el rostro cubierto, armados de piedras, palos y cohetones.

Dijo que con estas acciones se pretende inhibir actos que atenten contra la ciudadanía. Para ello realizarán patrullajes en el tramo de 80 kilómetros en el tramo carretero Aguililla-Apatzingán, Además se instalarán puntos de revisión tanto en localidades y zonas estratégicas de la cabecera municipal.

Con información de La Jornada