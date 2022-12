Entrevista con Humberto Ambriz, alcalde de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- El Clarinete charló con el presidente municipal de Pabellón de Arteaga dónde acepta que el problema de las adicciones es una de las grandes falencias entre los habitantes de esa demarcación situada a 30 kilómetros al norte de la capital del estado..

Humberto Ambriz Delgadillo señaló que busca fomentar la práctica del deporte entre los jóvenes principalmente para alejarlos del tema de las drogas.



– El tema de las adicciones alcalde, ¿qué hay que hacer, qué está haciendo?

HAD.- Es un tema bastante complicado desde hace muchos años en Pabellón de Arteaga, lo que estamos haciendo en lugar de enfrentar el problemas de frente, hemos realizado acciones culturales y deportivas y creo que ha tenido bastante éxito, no solo en Pabellón, también en comunidades. Hace 15 días estuvimos en Emiliano, eran más de 100 niños y niñas practicando deporte y yo estoy seguro que este tema los aleja del tema de la drogadicción, igual en Pabellón estamos organizando muchos torneos de talentos también y nos han funcionado bastante bien, tenemos chicos en el ballet folklórico de Pabellón de Arteaga que también están ahí practicando, niños y jóvenes y creo que es parte de la forma en que se debe atender ese problema, desde chicos generales expectativas altas y obviamente que practiquen algún deporte o bien que se integren al mundo cultural.

-Tiene por ahí una perla aparentemente, un boxeador

HAD.-Así es, esperemos que tenga un buen resultado, justo el domingo ya se fueron al centro de alto rendimiento de la Ciudad de México. ya los concentraron para ir a España a un mundial de boxeo en su categoría y la gente me comenta que tiene muy altas probabilidades de ser el próximo campeón mundial en la categoría que va a representar, y no nada más ahí, hay gente de varios deportes que nos han representado bien, tenemos uno de vale todo también que que acaba de ser campeón en esta zona y que brinda esa zona ya va a competir a nivel nacional e internacional entonces también tenemos ahí talentos, lo comentábamos hace unos momentos también el tema del crossfit, es decir Pabellón creo que tiene muchos talentos en el área deportiva y creo que tenemos que impulsarlo porque al final de cuentas pueden ser los ejemplos de muchos chicos para que no caigan el tema de las drogas.

-¿Tiene algún proyecto para crear nueva infraestructura deportiva?

HAD -Sí, ya se integraron varios proyectos de campos deportivos en Pabellón y en sus comunidades, nuevamente creemos que ahí es donde se puede contrarrestar este problema y la verdad es que Pabellón desde hace muchos años no ha creado infraestructura deportiva, afortunadamente ahí el tecnológico ha soportado un poquito este tema, están por concluir una cancha de futbol rápido y nosotros queremos hacer otras más en el municipio, en las comunidades, para que los chicos estén haciendo deporte y que estén funcionando, si no las 24 horas, hasta altas horas de la noche. Me ha tocado ver en otros lugares gente jugando a la 1:00 de la mañana y mejor que estén en la cancha de fútbol jugando a la 1:00 de la mañana que está en otros lados.

-Regresando al tema de la infraestructura deportiva, ¿cuánto se va a invertir ahí?

HAD – Tenemos ya presupuestos por 40 millones de pesos, estamos esperando el tema de la respuesta por parte de la federación, ya se presentaron proyectos y esperamos si no este año empezando el próximo año llegue algo de ese recurso. Ahora, tenemos otra opción de hacer asociaciones público privadas, yo sé que hay hay inversionistas que que ponen la cancha obviamente hay un cobro pero después de 2

-Finalmente ¿cuál es la expectativa para los próximos 2 años?

HAD – El tema de ciudad inteligente, en este primer año se sentaron las bases, ya vimos el tema y ya se instaló casi en su plenitud el tema de la fibra óptica, eso nos va a permitir implementar varias acciones para hacer un un municipio inteligente, que creo que por por el tamaño es mucho más fácil que Aguascalientes y los especialistas que también están trabajando aquí en Aguascalientes están apoyando en varios proyectos entonces seguramente escucharán muy buenas noticias durante el segundo año en este tema. y a final de cuentas son, van enfocados a brindar una mejor calidad en el servicio del municipio y que la gente no tenga, utilizando la tecnología, tengan que trasladarse a Pabellón, a la cabecera municipal a hacer algún trámite, que lo puedan hacer en sus comunidades sin gastar recursos y obviamente pues muy cerca de su casa.