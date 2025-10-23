Entrenador y jugador de la NBA son detenidos por apuestas

Redcacción

EU.-El mundo del basquetbol profesional se encuentra sacudido tras la detención de Chauncey Billups, entrenador jefe de los Trail Blazers de Portland, y del escolta del Heat de Miami, Terry Rozier, quienes fueron arrestados este jueves en Estados Unidos por su presunta participación en una red de apuestas ilegales y amaño de partidas de póker.

De acuerdo con el director del FBI, Kash Patel, el caso involucra a más de 30 personas, entre ellas al exjugador y entrenador asistente Damon Jones, quienes habrían participado en una trama de corrupción deportiva de gran escala. Las investigaciones señalan que Billups, exestrella de los Detroit Pistons y miembro del Salón de la Fama de la NBA, formaba parte de un grupo que organizaba partidas de póker amañadas con tecnología avanzada, supuestamente vinculadas a familias mafiosas.

Por su parte, Rozier está acusado de participar en una red que apostaba utilizando información privilegiada sobre el rendimiento de jugadores y equipos de la liga, lo que habría generado ganancias ilegales de miles de dólares.

DETALLES DEL CASO Y RESPUESTA DE LA NBA

El fiscal federal Joseph Nocella calificó el esquema como “una de las tramas de corrupción deportiva más descaradas desde la legalización de las apuestas online en Estados Unidos”. Según explicó, los implicados llegaron a apostar más de 200 mil dólares en un solo partido, aprovechando datos internos sobre lesiones o minutos de juego de ciertos jugadores.

Un ejemplo clave ocurrió el 23 de marzo de 2023, cuando Rozier —entonces jugador de los Charlotte Hornets— habría avisado a sus cómplices que abandonaría un partido fingiendo una lesión, lo que permitió al grupo obtener ganancias millonarias.

En tanto, las partidas de Billups se realizaban con barajas marcadas, cámaras ocultas y barajadoras electrónicas modificadas, lo que permitió estafar a sus rivales en mesas clandestinas de alto nivel.

Tras conocerse la noticia, la NBA suspendió de inmediato a ambos y anunció que cooperará plenamente con las autoridades. Los Trail Blazers nombraron al brasileño Tiago Splitter como entrenador interino mientras avanza la investigación.

ROZIER SE DEFIENDE Y EL CASO SIGUE CRECIENDO

El abogado de Rozier, James Trusty, aseguró que su cliente “no es un apostador” y que las acusaciones se basan en fuentes “espectacularmente poco creíbles”. Añadió que la NBA ya lo había absuelto previamente de cualquier irregularidad.

El caso también está conectado con la detención de Jontay Porter, exjugador de los Toronto Raptors, expulsado de por vida por realizar apuestas sobre su propio rendimiento.

La investigación continúa abierta, y las autoridades estadunidenses advierten que podría tratarse de uno de los mayores escándalos de apuestas en la historia de la NBA.

Con información de Adrenalina