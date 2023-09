Entregó municipio Premio al Cuidado del Medio Ambiente 2023

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En el marco de la celebración del “Día de la Conciencia Ambiental”, el Municipio de Aguascalientes entregó el Premio al Cuidado del Medio Ambiente 2023, a través del cual se reconoce a empresas, instituciones educativas, organizaciones civiles y ciudadanos, cuyo esfuerzo representa una esperanza para la preservación de los recursos naturales.



El presidente municipal, Leo Montañez reconoció a los ganadores, quienes dijo, demostraron que trabajan a favor de los recursos naturales y son ejemplo de que todos podemos hacer algo por nuestro planeta.



Los premiados fueron:



En la categoría Empresas con fines de lucro: Cementos y Concretos Nacionales S. A. de C. V., por el proyecto: “Recuperación de llantas del Relleno Sanitario San Nicolás para Coprocesamiento.

En la categoría de Instituciones Educativas Públicas y Privadas: Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes por el proyecto “Gestión Ambiental de la Universidad Autónoma de Aguascalientes” con el fin de controlar el impacto ambiental de las actividades que se realizan dentro de la institución.

En la categoría de Personas Físicas: María Guadalupe Castorena Esparza por su proyecto “Uso de la App Naturalista para la conservación y cuidado de las áreas naturales. (no se cuida lo que no se conoce) a través del registro fotográfico de especies en los polígonos de las áreas naturales protegidas.

En la categoría Organizaciones de la Sociedad Civil: Grupo de Industriales de Aguascalientes A. C. por el proyecto “Reforestación GIA”, mediante la plantación masiva de árboles endémicos de la región.



Durante el evento, el secretario del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio, Julio César Medina, reiteró la importancia de sumar esfuerzos con miras en el cuidado de la naturaleza y sostuvo que este premio es un merecido reconocimiento a los aliados emanados de la sociedad.

De igual manera se entregaron reconocimientos a diversos proyectos a favor del medio ambiente;

En la categoría de Empresas con Fines de Lucro, Max4 Technologies, quien participó con el proyecto: “Maximizando la Tecnología Sustentable” y Grupo Modelo con el proyecto: “Voluntarios Modelo”.

En la categoría de Instituciones Educativas Públicas y Privadas, el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (Centro GEO), quien participó con el proyecto “Cuentárboles”.

En la categoría de Personas Físicas, Mario Saul Pérez Chávez, quien participó con el proyecto “Restauración del Arroyo del Cedazo”, María de Lourdes Velázquez Martínez, con el proyecto “Bosque de Santa Lucía» y Ricardo Santiago Hernández, quien participó con el proyecto “Reforestación Urbana e Integración Familiar”.

En la categoría de Organizaciones de la Sociedad Civil, Alinex, Intl. Foundation, A. C. quiénes participaron con el proyecto “Reforestación Urbana e Integración Familiar”.



Por su parte, la regidora, Mirna Medina Ruvalcaba aplaudió que haya proyectos que fomentan el equilibrio de la ecología y que generen economías circulares verdes para lograr la sustentabilidad y sostenibilidad. Recibió un reconocimiento por el impulso otorgado a este premio.



En el presídium acompañaron al presidente municipal, la regidora María Guadalupe Arellano, el diputado local Jaime González de León, Sarahi Macías Alicea, secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua del Estado, Gina Mireya Ventura Ramírez presidenta del Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos y Postgrado y Héctor Anaya Pérez, procurador estatal de Protección al Ambiente.