Entregan Tere y Aurora Jiménez apoyos en las Casas del Bien Común

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con el propósito de que las Casas del Bien Común sigan siendo espacios llenos de vida, aprendizaje y unión para las familias, la gobernadora Tere Jiménez, junto con la presidenta y primera voluntaria del DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, entregó apoyos por más de 1 millón 800 mil pesos en equipamiento para estos centros comunitarios.

Durante la entrega, la gobernadora compartió un mensaje lleno de inspiración y cercanía.

“No se nos debe cerrar el mundo, aquí pueden aprender oficios y talleres. Mi abuelita materna era de Asientos, de una comunidad con muchas necesidades, quedó viuda y ¿ustedes creen que se echó para atrás? iNo!, vendía tacos, enchiladas, aprendió a coser y los sacó adelante con mucho esfuerzo, porque el trabajo da dignidad. Continúen preparándose”, les dijo la gobernadora.

Aurora Jiménez Esquivel explicó que estos espacios tienen como objetivo ofrecer servicios de salud, cultura, deporte y capacitación, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad.

“Con estos apoyos se equiparán 27 casas en beneficio de muchas personas, con ello buscamos fortalecer el tejido social y garantizar el derecho a la educación y la cultura. Entregamos apoyos como refrigeradores, hornos, batidoras y mucho más para que todas y todos estén muy contentos y cómodos, sepan que cuentan con nosotros”, expresó.

La secretaria de Desarrollo Social, Paty Castillo, destacó el impulso que la gobernadora ha dado a estos espacios, recordando que su historia familiar es un ejemplo de superación.

“La gobernadora impulsa estos proyectos porque sabe lo que significa salir adelante con esfuerzo. Su abuela, desde Asientos, logró que una de sus hijas estudiara en Aguascalientes. Esa historia nos inspira a seguir apoyando a las familias para que también puedan superarse”, dijo Castillo Romero.

Héctor Castorena Esparza, director general del DIF Estatal, subrayó que la entrega de estos insumos es para tener a todos más preparados, para que las Casas del Bien Común tengan todas las herramientas y que la gente esté bien, que tenga un lugar dónde convivir y aprender.

Ángel Cevallos García, beneficiario de la Casa del Bien Común de la colonia Insurgentes, medallista estatal de la disciplina de taekwondo y alumno de clases de música, habló a nombre de las y los usuarios.

“Me sirve mucho el taekwondo de terapia, gracias a él soy fuerte y me ayuda mucho. Gobernadora, gracias por el tatami para mi taller; aquí hay muchas actividades como música, yoga, computación, cocina, inglés y más. Los invito a que vengan a los talleres”, dijo el niño.

En el evento también estuvieron presentes Alma Hilda Medina Macías, presidenta de la Comisión de Salud Pública del H. Congreso del Estado; Oswaldo Alonso Serrano, director de Desarrollo Comunitario del DIF Estatal; María Susana Padilla Chávez, directora general de Desarrollo Social; y Ramón Huerta Solís, coordinador de la Casa del Bien Común de la colonia Insurgentes.