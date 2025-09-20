Entregan parque a vecinos de La Florida, Jesús María

Redacción

Jesús María, Ags.-El Gobierno Municipal de Jesús María inauguró dos obras clave para la comunidad de La Florida: la segunda etapa del parque “De Tus Sueños” y la pavimentación del tramo oriente de la calle Josefa Ortiz de Domínguez. Ambas obras representan una mejora del entorno urbano y el fortalecimiento de las familias.

En el parque que fue diseñado por los niños del lugar, mediante ina cosnulta, se construyó una explanada de 1,100 metros cuadrados con estampado decorativo, diseñada para actividades comunitarias. También se instalaron nueve aparatos de ejercicio, juegos infantiles, jardineras y se plantaron ocho árboles, conformando un espacio funcional para el esparcimiento de niñas, niños, jóvenes y adultos mayores.

Como parte de las mismas acciones de mejora, se entregó la pavimentación del tramo oriente de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, ubicada frente a la escuela primaria Alberto del Valle y cerca del preescolar. La obra fue solicitada por vecinos debido a los problemas de acceso durante la temporada de lluvias por lo que ahora ya tienen garantizada la movilidad en dicho lugar. Cabe hacer mención que los ahorros generados durante la ejecución permitieron ampliar el alcance del proyecto inicial.

Durante su mensaje, el alcalde César Medina instruyó la instalación de dos postes con reflectores, así como una cámara de videovigilancia, con el objetivo de garantizar un entorno seguro y bien iluminado para todos los usuarios del parque, agradeció la paciencia de las familias durante el proceso de construcción y celebró que hoy este espacio ya es disfrutado por sus habitantes.