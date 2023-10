Entregan Jiménez y Montañez reconocimientos a policías destacados

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La gobernadora Tere Jiménez y el presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, entregaron medallas y reconocimientos al mérito policial a efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio (SSPM) de la capital.

Tere Jiménez, destacó la labor de esta corporación en el blindaje de Aguascalientes, gracias a lo cual, subrayó, hoy se reconoce su desempeño no solo a nivel local, sino en todo el país, por lo que reiteró su compromiso de impulsar la dignificación del trabajo policial y el bienestar de los efectivos y sus familias.

“Lo que ustedes hacen no es un trabajo cualquiera, requiere de mucho esfuerzo, valor, lealtad y disciplina; ya hicimos la Universidad de la Policía, daremos becas a sus hijos para que estudien en las mejores universidades, tenemos un programa para que tengan acceso a una vivienda y seguiremos fortaleciendo los programas para que ustedes y sus familias estén mejor cada día”, les dijo Tere Jiménez a las y los policías ahí reunidos.

Por su parte, Leo Montañez agradeció el interés y el compromiso de la gobernadora del estado con el tema de la seguridad; “agradezco todo tu respaldo, entusiasmo, determinación, entrega y fortaleza en este tema que sé que es uno de los principales ejes de tu gobierno; no solo lo he oído, sino que he vivido todo el tiempo que le dedicas al tema de la seguridad”, precisó.

Asimismo, felicitó a todas y todos los policías que integran la SSPM por el esfuerzo que realizan a diario para mantener la paz y la tranquilidad en la ciudad capital; destacó que gracias a ello, la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI registra una mejora en la percepción que tiene la población de la seguridad pública del municipio de Aguascalientes y de la imagen que tiene de la corporación municipal.

En su intervención, el secretario de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes, Antonio Martínez Romo, exhortó a todos los efectivos de la corporación que encabeza a no bajar la guardia en su compromiso de servir y proteger a la ciudadanía; asimismo, les pidió redoblar esfuerzos para que la Policía Municipal de Aguascalientes se consolide como la mejor del país.

Durante la ceremonia se entregaron medallas y reconocimientos a 15 efectivos en las categorías de Mérito Policial, Deportivo, Docente, Académico y Ejemplar; además, por primera vez se otorgó un reconocimiento honorífico al dr. Eduardo Álvarez Bravo, médico de vuelo del helicóptero Halcón Uno, por su trayectoria y servicio a la población a lo largo de 35 años de carrera.

A nombre de los galardonados, la policía tercera, Emily Lazcano López, se comprometió a seguir trabajando con pasión, entrega y disciplina para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias del municipio de Aguascalientes.

En el evento también estuvieron presentes la diputada Ma. de Jesús Díaz Marmolejo, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del H. Congreso del Estado; las regidoras del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, Alejandra Peña Curiel y Mirna Medina Ruvalcaba; así como Pamela Soria Armengol, directora del Instituto Superior de Seguridad Pública.