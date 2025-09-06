Entregan hasta 20 órdenes de protección a mujeres al mes en Aguascalientes 

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El Instituto Municipal de la Mujer en Aguascalientes gestiona más de 20 órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia cada mes, informó su directora, Karla Paola Ávila Rentería.

“Las órdenes de protección principalmente varían, nosotros se las pedimos ahí a la fiscalía, pero aproximadamente al mes sí están saliendo más de 20 al mes. También eso lo lleva la policía de violencia de género de aquí de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Son los que nos hacen el apoyo”, explicó.

Ávila Rentería señaló que estas medidas se complementan con otros mecanismos como el botón rosa, que fue entregado hace dos años y que próximamente se reactivará.

“Esto va muy de la mano de las órdenes de protección, se está preparando para volver sacar estas órdenes de protección”, indicó.

La funcionaria destacó que además del acompañamiento en situaciones de riesgo, el Instituto trabaja en prevención y autonomía económica.

“Ahorita lo que nosotros tenemos muy de la mano es darles a conocer todos los protocolos, cómo pueden ellas reaccionar. Nosotros ahorita le estamos abonando mucho a que la mujer sea económicamente independiente, por eso les estamos enseñando habilidades laborales, darles todos los conocimientos para que ellas puedan emprender desde sus casas sin descuidar a sus infancias o adultos mayores y poder emprender”, afirmó.

Agregó que se busca vincular a las mujeres con programas de apoyo y asesoría gratuita para impulsar negocios propios.