Entregan en Calvillo tanque elevado en el fraccionamiento Arboledas

Redacción
Calvillo, Ags.- El Ayuntamiento a través del Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo y Secretaría de Obras Públicas llevó a cabo la entrega del tanque elevado en el Fraccionamiento Arboledas, una obra estratégica que garantiza el suministro constante y eficiente de agua potable para esta zona.
Daniel Romo Urrutia, presidente municipal de Calvillo, refirió que gracias a esta infraestructura, más de 800 familias resultan beneficiadas directamente, mejorando su calidad de vida y asegurando un servicio básico indispensable para su día a día.
Con acciones como esta, seguimos cumpliendo nuestro compromiso de llevar a las comunidades y colonias servicios de calidad que fortalezcan el desarrollo del municipio.