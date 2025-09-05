Entregan en Calvillo tanque elevado en el fraccionamiento Arboledas

19 C
Aguascalientes
5 septiembre, 2025
Redacción

Calvillo, Ags.- El Ayuntamiento a través del Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo y Secretaría de Obras Públicas llevó a cabo la entrega del tanque elevado en el Fraccionamiento Arboledas, una obra estratégica que garantiza el suministro constante y eficiente de agua potable para esta zona.

Daniel Romo Urrutia, presidente municipal de Calvillo, refirió que gracias a esta infraestructura, más de 800 familias resultan beneficiadas directamente, mejorando su calidad de vida y asegurando un servicio básico indispensable para su día a día.

Con acciones como esta, seguimos cumpliendo nuestro compromiso de llevar a las comunidades y colonias servicios de calidad que fortalezcan el desarrollo del municipio.