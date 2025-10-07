Entregan camionetas a los ganadores del Sorteo “Ya cumplí con el Gigante de México 2025”

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Finanzas del Estado (Sefi) entregó las dos camionetas Nissan Kicks modelo 2025 a los ganadores del Sorteo “Ya Cumplí con el Gigante de México 2025”, con permiso de Gobernación 20250099PS07.

El sorteo, realizado el 23 de septiembre, reconoció a los ciudadanos que cumplieron en tiempo y forma con el Control Vehicular 2025, dentro del periodo del 1 de enero al 31 de marzo.

Los ganadores fueron Marissa Escobedo Martínez, representante legal de Semillas Don Lupe, S.A. de C.V., y Salvador González Palomera, representante legal de Herrera Motors de Aguascalientes, S.A. de C.V.

Durante la entrega, el secretario de Finanzas, Alfredo Martín Cervantes García, destacó que el objetivo del sorteo es incentivar y premiar el cumplimiento puntual de las y los contribuyentes. Señaló que esta iniciativa responde a la instrucción de la gobernadora Tere Jiménez de reconocer el compromiso de la población con Aguascalientes.

Para dar fe y legalidad al evento, estuvo presente Karina Zenón Carrizal, inspectora de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal.

También asistieron José Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno; José Juan Sánchez Barba, Coordinador General ejecutivo de Gabinete; Verónica González López, directora general del Buró de Congresos y Visitantes; Raquel Soto Orozco, secretaria de Administración; y Ramiro Pedroza Márquez, secretario de Innovación y Gobierno Digital.