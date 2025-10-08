Entregan apoyos del programa “Fortaleciendo Hogares” en Jesús María

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Gobierno Municipal de Jesús María, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, llevó a cabo en la Plaza del Mueble, la última entrega del año del programa “Fortaleciendo Hogares”, con el cual se apoyó a familias jesusmarienses mediante la entrega de tinacos, calentadores solares, cisternas y herramientas para emprendedores.

Con este esquema, el municipio de Jesús María otorga un subsidio directo que permite a la ciudadanía adquirir estos productos a bajo costo, facilitando el acceso a equipamiento que mejora su calidad de vida y promueve el desarrollo económico local.

Durante el 2025, este programa benefició a más de mil familias de Jesús María, con la entrega de alrededor de 550 calentadores solares, 100 cisternas y 200 tinacos, distribuidos en todas las delegaciones del municipio, con el objetivo de acercar los apoyos directamente a las comunidades.

Al respecto, el presidente municipal César Medina destacó que ya se trabaja en la propuesta para el siguiente año, la cual busca ampliar el catálogo de apoyos para incluir pintura y material eléctrico, fortaleciendo así el compromiso de mejorar las condiciones de vivienda y calidad de vida de las familias.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social de Jesús María, Elizabeth Andrade agradeció al Cabildo por su respaldo en la aprobación de estos subsidios que contribuyen al desarrollo social y a la economía familiar e informó que tan solo en esta última entrega se otorgaron alrededor de 100 calentadores, 25 cisternas, 85 tinacos, y más de 25 kits de baño y albañilería.