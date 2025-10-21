Entregan apoyos a 25 creadores, líderes comunitarios y guardianes de tradiciones

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA) entregó 1.8 millones de pesos en apoyos a 25 creadores, líderes comunitarios y guardianes de tradiciones que buscan preservar y difundir nuestras raíces e identidad.

Estos proyectos celebran la riqueza de nuestra historia y tradiciones a través de música, danzas, rituales, saberes sobre la naturaleza y la gastronomía local, transmitiendo a nuevas generaciones el legado que nos define.

Alejandro Vázquez Zúñiga, director general del ICA, destacó que: “estos proyectos son un puente entre nuestro pasado y futuro. Fortalecen la identidad de nuestras comunidades y permiten que nuestras tradiciones sigan vivas y se transmitan a nuevas generaciones”.

Entre los proyectos destacan: “Re/visiones: Antología de Música Tradicional, “Danza de Indios Mesillas”, “Once Lunas, Cocina del Monte al Comal y el Rescate de los Conocimientos de los Carboneros de Monte Grande”, entre otros.

Este apoyo, que forma parte del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc), funciona con participación paritaria, peso a peso con la Federación, a través de la Secretaría de Cultura