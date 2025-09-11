Entrega Tere Jiménez útiles escolares en el Morelos I

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Más de 1,500 familias del fraccionamiento Morelos I, de la ciudad capital, recibieron apoyos escolares de manos de la gobernadora Tere Jiménez, quien reiteró que la educación es un tema prioritario en su administración.

“Seguiremos con esta gira de apoyos escolares en todo el estado. El conocimiento nos hace libres y nos abre puertas en todo el mundo; es la herencia más grande para las niñas y niños para que puedan competir a nivel internacional; ellos nos tienen que superar”, destacó la gobernadora.

Recordó que este año se entregarán más de 72 mil paquetes de útiles escolares, tenis y zapatos en todos los municipios.

El presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, reconoció el apoyo de la gobernadora en el tema educativo.

“Está llegando a cada uno de los rincones y colonias de todo el municipio y el estado, porque queremos niños con una sonrisa, además de brindar una ayuda a los papás y mamás en este ciclo escolar”, señaló.

El evento se realizó en las canchas de basquetbol y contó con la presencia de Rodrigo Cervantes, diputado local; Patricia Castillo Romero, secretaria de Desarrollo Social del Estado; Juan Pablo Gómez Diosdado, contralor del Estado; José Juan Sánchez Barba, coordinador general de Gabinete; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, y Enrique García López, secretario del Ayuntamiento de Aguascalientes.