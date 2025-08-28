Entrega Tere Jiménez útiles escolares en Calvillo

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria continúan recibiendo de manos de la gobernadora Tere Jiménez paquetes de útiles escolares, tenis y zapatos, con el objetivo de garantizar que cuenten con lo necesario para este regreso a clases.

En esta ocasión, Tere Jiménez visitó el municipio de Calvillo, donde más de 2 mil familias fueron beneficiadas con estos apoyos escolares. Cabe destacar que, en total, se entregarán más de 72 mil apoyos en todo el estado.

“Vale la pena seguir estudiando y aportando lo mejor; recuerden que la mejor herencia que podemos dejarles a las nuevas generaciones es la educación. Siempre van a contar con su amiga Tere Jiménez. Que tengan un buen regreso a clases”, les dijo la gobernadora a las y los presentes.

Daniel Romo Urrutia, presidente municipal de Calvillo, destacó el apoyo que la administración estatal brinda a las familias de este municipio.

“Estamos muy contentos de recibir en Calvillo a nuestra amiga Tere Jiménez, que está haciendo un recorrido por todo el estado para entregar estos paquetes escolares a las familias. Nos ha apoyado bastante; tan solo este próximo primero de septiembre se abren dos nuevas escuelas en Calvillo, después de 15 años sin la creación de un nuevo plantel educativo”, finalizó.

Durante la entrega, que se realizó en las canchas techadas del Parque Infantil Raúl Martínez Velazco, también estuvieron presentes Josefina Vázquez Mota y Javier Rosas Reyes, director general del Instituto Aguascalentense de la Juventud (IAJU).