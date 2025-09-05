Entrega Tere Jiménez nueva primaria en Lomas de San Jorge

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Durante el evento oficial de arranque del ciclo escolar 2025-2026, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró un jardín de niños y una escuela primaria en Lomas de San Jorge, en la ciudad capital, que beneficiará a 600 alumnos. Destacó que este año se destinaron más de 500 millones de pesos en infraestructura educativa y se construyeron diez nuevas escuelas.

“Como nunca antes en la historia, hemos construido escuelas. Sus hijos tendrán en sus manos la llave más grande para alcanzar el éxito en México y en el mundo: la educación. Si sus niños cuentan con la base más importante, que es el conocimiento, podrán resolver problemas y ofrecer soluciones para el futuro”, les dijo la gobernadora.

Asimismo, durante el evento comenzó la entrega de más de 233 mil uniformes escolares gratuitos, beneficiando a igual número de alumnos de educación básica en todo el estado.

El director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, señaló que con estas acciones se consolida un sistema educativo más fuerte y sólido.

“Estamos trabajando para que los estudiantes reciban una educación de calidad, adaptada a sus necesidades y equipada con tecnología de vanguardia. Iniciemos este ciclo escolar con entusiasmo, sobre todo con la certeza de que el esfuerzo de hoy será el fruto de mañana”, indicó Gutiérrez Reynoso.

El director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado, J. Jesús Lara Ramírez, detalló que la escuela primaria de Lomas de San Jorge cuenta con seis aulas didácticas, un laboratorio de cómputo, dirección, bodega, módulo de sanitarios, plaza cívica, cancha de usos múltiples con cubierta de lámina, pórtico, cerco perimetral, sistema de videovigilancia y obra exterior, entre otros, con una inversión de más de 22 millones 351 mil pesos.

Por su parte, el jardín de niños de reciente creación ofrece tres aulas didácticas, dirección, bodega, módulo de sanitarios, cocina con comedor, plaza cívica techada, área de juegos con cubierta de lámina, pórtico, cerco perimetral, entre otros, con una inversión de más de 17 millones 195 mil pesos.

El presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, reiteró que continuará trabajando de la mano con la administración estatal.

“Gracias a la visión de la gobernadora, hoy contamos con un lugar más bonito para vivir y estudiar. Sigan echándole muchas ganas, niñas, niños y jóvenes”, expresó Montañez Castro.

La representante de padres de familia de preescolar, Liryi Michelle Lozano Romo, agradeció por acercar espacios educativos a esta colonia.

“En nombre de todos los padres de familia, hoy celebro la entrega de esta institución; gracias a estas acciones, nuestros hijos podrán acceder a una educación de calidad en un espacio digno. También agradecemos la entrega de uniformes escolares, pues representan un apoyo económico importante para nuestras familias”, finalizó.

En el evento estuvieron presentes la presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, diputada Mirna Rubiela Medina Ruvalcaba; la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, diputada Lucía de León Ursúa; la secretaria general de la Sección Uno del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Adriana Ochoa Díaz; el titular de la Oficina de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Aguascalientes, Aquiles Romero González; el representante del CEN en la Sección Uno del SNTE, Noé Rodríguez García; la directora de la Escuela Primaria de nueva creación, Miriam Hérnandez Magallanes; la directora del preescolar de nueva creación, Mónica Montes Salado; y el alumno de la Escuela Primaria, Bryan Alejandro Dávila Rodríguez.