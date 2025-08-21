Entrega Tere Jiménez el Premio Estatal de la Juventud 2025

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con el Teatro Morelos como escenario, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la entrega del Premio Estatal de la Juventud 2025, un galardón que reconoce a jóvenes de entre 18 y 29 años cuya trayectoria, compromiso y labor aportan grandes beneficios a la sociedad.

En un emotivo evento, se entregaron distinciones a destacadas y destacados jóvenes en diversas categorías. La gobernadora subrayó el papel protagónico de la juventud en el desarrollo del estado.

“Felicidades a todos los que participaron, sepan que son campeones. Dos palabras definen a los jóvenes de Aguascalientes: sin límites. Hoy celebramos a quienes ponen en alto el nombre del estado; cada categoría refleja que aquí existe talento que florece en cada rincón y que se forja con orgullo para el mundo. Ustedes demuestran que los obstáculos son para superarse y hoy tienen su justa recompensa. Queremos ver más de ustedes, que sigan creciendo en cada proyecto que emprendan, cada uno de sus logros ha nacido de su deseo de ser mejores y de hacer que este mundo también lo sea. Ustedes son inspiración para los jóvenes que quieren atreverse, cuentan siempre con el Gobierno del Estado para que sus ideas sigan creciendo, para escucharlos y atenderlos; su ejemplo es la mejor prueba de que los sueños se alcanzan con disciplina, pasión y entrega. Anímense a crear nuevos mundos y tecnologías, nunca olviden que los límites solo existen cuando dejamos de intentarlo; el éxito se construye día con día. Ustedes son nuestros gigantes y nuestra inspiración, felicidades”, expresó la gobernadora.

Javier Rosas Reyes, director del Instituto Aguascalentense de la Juventud, agradeció a la gobernadora por el apoyo a las y los jóvenes del estado, y reconoció el alto nivel de participación y el talento de los participantes.

“En Aguascalientes somos más de 430 mil jóvenes que contamos con Tere Jiménez, quien nos extiende la mano para acompañarnos a cumplir nuestros sueños, pues somos su prioridad. Este premio es un reconocimiento y un llamado a seguir transformando a la sociedad desde cada trinchera. La juventud de Aguascalientes está más viva, creativa y comprometida que nunca”.

Los ganadores del Premio Estatal de la Juventud 2025 fueron: en la categoría de Gigante Artístico, Pablo Díaz de León Hicks; en Gigante de la Innovación, Borregos Racing; Gigante en Impacto Social, Daniel Padilla Castorena; Gigante del Emprendimiento, Muy Fresa; Gigante al Mérito Internacional, Luis Roberto Waybell Campos; Gigante Sin Límites, Gael Ibrahim Márquez Acosta; Gigante Digital, Fernando Leal Solórzano, y Gigante del Deporte, Rodrigo González de Alba.

Durante el evento se entregó una mención honorífica a Geraldine García, jugadora del equipo Panteras femenil, quien demostró, con pasión y perseverancia, que los sueños se cumplen, pues junto con el equipo ganó la Liga Nacional de Baloncesto Profesional 2025.

Con esta ceremonia, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con la juventud, reconociendo a quienes dejan una huella positiva en Aguascalientes y más allá de sus fronteras.

También estuvieron presentes Toño Martín del Campo, senador de la República por Aguascalientes; Mirna Medina Ruvalcaba, presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; el diputado local Rodrigo Cervantes, y Alfredo Martín Cervantes, secretario de Finanzas del Estado.