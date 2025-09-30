Entrega Romo apoyos a familias vulnerables de Calvillo

Redacción
El Gobierno de Calvillo, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, llevó a cabo la entrega de apoyos de los programas #CalvilloVale y #CalvilloNutre, con el objetivo de fortalecer la economía familiar y garantizar una alimentación de calidad.
El presidente municipal, Daniel Romo Urrutia, resaltó que estos programas representan un respaldo directo a las familias al impactar directamente en su economía y fomenta una alimentación de calidad.
La secretaria de Desarrollo Social, Cynthia Yolanda Olague Martínez, destacó que, con esta entrega se benefició a familias de La Labor, San Tadeo, El Chiquihuitero, La Panadera, Ojocaliente, La Fortuna, Malpaso, El Cuervero, Fraccionamiento Popular, Mesa Grande, entre otras.