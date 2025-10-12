Entrega Pabellón de Arteaga 750 becas escolares

Raúl Muñoz

Pabellón de Arteaga, Ags.- 750 estudiantes de Pabellón de Arteaga recibirán apoyo económico y alimenticio este año, como parte de un programa que abarca educación primaria, secundaria y educación especial, informó Miguel Roberto Mejía Quiroz, director de Desarrollo Social del municipio.

“Son 750 becas para este año, divididas para primaria, secundaria y para personas de educación especial. También dejamos una parte de estas becas para que las personas del CAM 8, que es donde están los chicos con capacidades diferentes, puedan tener acceso a una beca”, explicó.

Del total, 400 apoyos corresponden a alumnos de primaria, 200 a secundaria y 150 a educación especial. Cada beca incluye un apoyo económico bimestral y un complemento alimenticio destinado a las familias.

“Esta beca incluye un apoyo monetario: son 300 pesos para primaria, 350 para secundaria, se entrega de manera bimestral. Además, cada beca va acompañada de un apoyo alimenticio, también bimestral”, detalló Mejía Quiroz.

El funcionario explicó que los beneficiarios se seleccionan mediante un estudio socioeconómico que permite identificar las necesidades de cada familia, desde útiles escolares hasta uniformes o inscripciones adicionales.

“El impacto es económico directo al alumno para cubrir sus gastos: uniformes, útiles escolares o cualquier otro gasto, sabemos que algunas veces les piden algunos libros extras, algunas guías o inscripciones, etcétera, y el apoyo alimenticio ayuda en la economía de la familia”, señaló.