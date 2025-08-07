Entrega Leo Montañez renovación de parque en Villa de Loma Dorada

21 C
Aguascalientes
7 agosto, 2025
Redacción

Aguascalientes, Ags.- En el fraccionamiento Villa de Loma Dorada, el presidente municipal Leo Montañez, encabezó la entrega de un parque renovado que incluye cancha de usos múltiples, trotapista, gimnasio al aire libre, juegos infantiles, cisterna, luminarias, muro perimetral, malla ciclónica y una nueva área arbolada, con el propósito de ofrecer espacios más seguros y agradables para la convivencia familiar.

Leo Montañez expresó su entusiasmo al entregar este nuevo parque y destacó que una de las prioridades de su administración es ofrecer espacios seguros y dignos donde niñas y niños puedan jugar, convivir y fortalecer su desarrollo físico y emocional.

“Vamos por más parques, más canchas y mejor equipamiento: trotapistas, juegos, gimnasios al aire libre, áreas verdes y mucho más”, afirmó el presidente municipal.

La regidora Leslie Atilano, presidenta de la Comisión de Obras Públicas, invitó a madres y padres de familia a disfrutar junto con sus hijos de las nuevas canchas y parques creados para su bienestar, al ser fruto del compromiso ciudadano reflejado en el pago de sus impuestos.

En su mensaje, la diputada local, Lucía de León Ursúa, reconoció la visión del presidente municipal, que busca llevar infraestructura deportiva y recreativa a todos los rincones del municipio. Sostuvo que, «Desde el Congreso seguiremos apoyando al Municipio y trabajando en beneficio de la población».

Durante la entrega también estuvieron presentes la síndica procuradora, Yadira Azucena Salas Aguilar, los regidores Alejandro Serrano AlmanzaJuan Antonio González GuerreroAustria Dávila de la Llave titular del Implan, Carlos España, secretario de Servicios Públicos y Ana María Cuéllar en representación del titular de Obras Públicas Municipales.