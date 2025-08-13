Entrega Leo Montañez remodelación de fachada de edificios históricos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con el propósito de continuar con la dignificación y rescate de los espacios emblemáticos del centro histórico de la ciudad de Aguascalientes, el presidente municipal, Leo Montañez, entregó la remodelación de la fachada del Centro Cultural Devanand, ubicado en Emiliano Zapata No. 201, Barrio de Guadalupe.

Leo Montañez destacó la importancia de este inmueble, catalogado por el INAH como monumento histórico que corresponde a una casa del siglo XIX, que en la década de 1980 fue el colegio Rosario Castellanos y posteriormente la escuela Anita Brenner.

Señaló que se han remodelado 35 fincas del 2022 a la fecha, a través del programa “Rescatando Nuestra Arquitectura”, con el que se pretende renovar estos inmuebles históricos y devolverle su belleza original, además de consolidar el embellecimiento de la ciudad y ofrecer más atractivos a los habitantes y turistas que nos visitan.

Miguel Ángel Huízar Botello, titular de la Secretaría de Obras Públicas, informó que en esta intervención se realizaron trabajos de limpieza, hidratación de los elementos de madera, emboquillado y consolidación de elementos de cantera, aplicación de pintura en aplanados y aplicación de pintura esmalte en herrería, entre otras.

Acompañaron al presidente municipal en esta entrega el diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, los regidores Leslie Atilano Tapia, Myrna Fabiola Valdivia López, Juan Antonio González Guerrero, Gustavo Granados Corzo, Karla Espinoza Esparza y Christian Medina López Velarde, delegado del INAH Aguascalientes y César Alejandro Ventura Ruiz Esparza, presidente del Colegio de Arquitectos.