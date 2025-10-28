Entrega Leo Montañez los Estímulos Policiales 2025

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con el propósito de reconocer la dedicación, el compromiso y el desempeño sobresaliente del personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPM), el presidente municipal, Leo Montañez encabezó la entrega de Estímulos Policiales en su edición 2025.

En el marco del 450 Aniversario de la fundación de la ciudad, Leo Montañez agradeció a las y los empresarios que participaron en esta premiación, “están construyendo comunidad porque la seguridad no es una tarea solamente de la autoridad, sino que todas y todos podemos participar”, indicó.

Asimismo, destacó la importancia de reconocer el esfuerzo de quienes todos los días arriesgan su vida por proteger a las familias de Aguascalientes. Subrayó que el trabajo policial es una labor que exige disciplina, honor y un profundo sentido de servicio.

La regidora Karla Espinoza Esparza refrendó el compromiso que desde el Cabildo se tiene para continuar impulsando acciones que fortalezcan la profesionalización y el bienestar de los cuerpos de seguridad, reconociendo que su entrega y valentía son pilares fundamentales para mantener la tranquilidad y el orden en la ciudad.

En su intervención, Gonzalo Pérez Zúñiga estableció que la labor de las y los policías los inspira a seguir construyendo una corporación más cercana, más profesional, más humana. “Una policía que sirva con el corazón y que trabaje hombro a hombro con la ciudadanía para mantener la paz y la confianza”, concluyó.

Durante la ceremonia realizada en Palacio Municipal, 12 elementos de la Policía Municipal fueron galardonados en distintas categorías, como Mérito Policial, Mérito Ejemplar, Mérito Académico, Mérito Tecnológico, Mérito Docente y Mérito Deportivo, las cuales distinguen la entrega, la vocación y el compromiso con la seguridad de las familias de Aguascalientes.

También se entregaron reconocimientos especiales al Grupo Motorizado Centauros y al Grupo de Información Policial (DIPOL), por su destacada participación y contribución a las labores de seguridad y prevención en el municipio.

En el evento también estuvieron presentes la regidora Leslie Atilano Tapia, los regidores Alejandro Serrano Almanza, Juan Manuel Gómez Morales, Gustavo Granados Corzo y Pamela Soria Armengol, directora del Instituto Superior en Seguridad Pública.