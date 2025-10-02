Entrega Leo Montañez equipo a personal de delegaciones

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En un acto que reafirma el compromiso de la actual administración municipal con la dignificación laboral de los servidores públicos, el presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez encabezó la entrega de uniformes a 140 trabajadores de las 16 delegaciones urbanas y rurales.

Durante su mensaje, Leo Montañez habló sobre la importancia de dotar a las y los trabajadores de las herramientas necesarias para que puedan desempeñar su labor con eficiencia y seguridad, “no solo se trata de uniformes, sino de generar las mejores condiciones para que puedan realizar su trabajo con seguridad», indicó.

Acompañado por José Alfredo Gallo Camacho, titular de la Coordinación General de Delegaciones Urbanas y Rurales, el presidente municipal destacó el trabajo del personal, dijo que “el servicio público se caracteriza por su gente comprometida, trabajadora, que está disponible a cualquier hora y circunstancia, ustedes son parte fundamental de esta administración y su trabajo es reconocido por la población”, señaló.

El equipo entregado consiste en lentes, guantes, faja, sombrero y peto.

Posteriormente, en compañía de Karla Paola Ávila Rentería, directora general del Instituto Municipal de la Mujer (IMMA), visitó el lactario de esta dependencia, el cual está diseñado para el uso tanto de las trabajadoras municipales como de las mujeres que visitan las oficinas de la Coordinación de Delegaciones para realizar algún trámite.

Estuvieron presentes en este evento los regidores Martha González Estrada y Juan Antonio González Guerrero.