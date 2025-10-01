Entrega Leo Montañez equipamiento para MIAA

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Como parte del compromiso de brindar a las familias de Aguascalientes un servicio de calidad, a temprana hora de este miércoles 1 de octubre, el presidente municipal, Leo Montañez, entregó 50 unidades, maquinaria y equipo especializado, al Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), para reforzar las labores en materia de agua potable y alcantarillado.

En el mes del 450 Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Aguascalientes y a dos años de la puesta en marcha de MIAA, Leo Montañez agradeció el apoyo y visión municipalista de la gobernadora Tere Jiménez, así como el trabajo conjunto con el Cabildo de Aguascalientes y el Consejo Ciudadano de MIAA, para cumplir con la labor de brindar este importante servicio.

“Gracias a sus pagos, las utilidades se reinvierten y ha sido una cifra histórica en todas las reparaciones que se están haciendo por todo el municipio. Seguiremos trabajando intensamente, vamos a seguir dejando esa huella a la que nos comprometimos, cuando decidimos tomar el toro por los cuernos y asumir este compromiso con seriedad, vocación y convicción”, señaló Leo Montañez.

Al respecto, el director general del MIAA, Jesús Vallín Contreras, explicó que con una inversión de 87 millones de pesos, se incorporaron a la flotilla vehículos y maquinaria como: 10 automóviles Aveo, 12 camionetas RAM, 9 camionetas de 4 toneladas (fruteras), 1 van express, 2 grúas con equipamiento, 1 retroexcavadora con martillo hidráulico, 1 remolque de retroexcavadora, 1 camión tipo camel, 1 camión tipo volteo, 2 camiones con caja de volteo, 3 camiones con plataforma de 5.8 toneladas, 2 camionetas con caja de redilas, 1 camioneta con capacidad de carga 750 kg y 3 pipas de 10 mil litros.

Además, como parte de esta inversión, se adquirieron herramientas de apoyo como cortadoras, motobombas y revolvedoras, indispensables para los trabajos de mantenimiento, rehabilitación y ampliación de la red hidráulica y sanitaria en el municipio.

Por su parte, Juan Manuel Gómez Morales, regidor presidente de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en el Ayuntamiento Capital, reconoció al personal de MIAA por el esfuerzo diario para elevar la eficiencia y reiteró su confianza en que este nuevo equipamiento será de gran apoyo para alcanzar los objetivos planteados. Desde el Cabildo, señaló, se refuerza cada acción que MIAA lleva a cabo, en donde la prioridad es la calidad en la atención y el servicio.

Se contó con la participación en este evento efectuado en la Plaza de la Patria, de los diputados locales Mirna Medina Ruvalcaba, Jedsabel Sánchez Montes y Arlette Muñoz Cervantes, del consejero ciudadano Filemón Medina Silva, así como síndicos y regidores del Ayuntamiento de Aguascalientes, directores de diferentes áreas y medios de comunicación.