Entrega Leo Montañez el Premio Municipal al Cuidado del Medio Ambiente

26 septiembre, 2025
Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con el propósito de reconocer, además de promover proyectos que generan un impacto positivo en el cuidado y protección al medio ambiente, el Municipio de Aguascalientes, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semadesu), entregó el Premio Municipal al Cuidado del Medio Ambiente, una distinción que celebra el compromiso de ciudadanos, empresas, instituciones educativas y organizaciones civiles para el desarrollo sustentable y la protección del entorno.

Leo Montañez, presidente municipal, dijo que la alianza estratégica con la sociedad para cuidar el medio ambiente es efectiva para abordar los desafíos ambientales y promover la sostenibilidad en la comunidad, a través de soluciones innovadoras y creativas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos para proteger el medio ambiente.

Aldo Axel Rodríguez Benítez, titular de la Semadesu dijo que, a lo largo de sus cinco ediciones, este reconocimiento ha premiado a un total de 20 proyectos destacados, en los que se refleja el esfuerzo de diversos sectores por construir un Aguascalientes más limpio, verde y sostenible.

En esta edición, los ganadores fueron seleccionados en cuatro categorías:

Categoría: Persona Física

  • Primer lugar: Grupo SER «CEB 5/1 Lic. Jesús Reyes Heroles – SER: soluciones con base en problemas
  • Segundo lugar: Alfonso Guillermo González Parga – Reproducción y crecimiento acelerado de cactáceas

Categoría: Asociación Civil

  • Primer lugar: Fundación Cíclica – “Escuela Sustentable: Cíclica México en Educación Básica”
  • Segundo lugar: Guardabosques de Cobos – Cobos: Vigilancia, protección y preservación

Categoría: Institución Educativa

  • Primer lugar: Universidad Tecnológica de Aguascalientes – Programa protección al medio ambiente
  • Segundo lugar: Escuela Secundaria General No. 6 “José Guadalupe Posada”- Re-Agua Verde

Categoría: Empresa

  • Primer lugar: GEN, Planta Aguascalientes- Apachurrón, Reciclar para ayudar
  • Segundo lugar: Club Necaxa – Rayos de luz, acciones ambientales

Asimismo, se entregó una mención honorífica a José Luis Gallardo Anguiano, director general Cuitzitán por su labor de conservación del Arroyo El Molino.

La administración municipal reconoce a cada uno de los galardonados por su esfuerzo, creatividad y dedicación en la ejecución de proyectos ambientales que promueven la conciencia ecológica y la conservación de recursos naturales.

En el evento estuvieron presentes los diputados Salvador Alcalá DuránMirna Medina Ruvalcaba Genny López Valenzuela, los regidores Karla Espinoza Esparza Juan Antonio González Guerrero y Sarahí Macías Alicea, titular de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.