Entrega Leo Montañez 43 nuevas unidades a la Secretaría de Servicios Públicos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente municipal, Leo Montañez, encabezó la entrega de 43 nuevas unidades a distintas áreas operativas de la Secretaría de Servicios Públicos, para fortalecer la capacidad de respuesta y eficiencia en los servicios que se brindan a la ciudadanía.

Durante su mensaje, Leo Montañez, destacó que el crecimiento constante de Aguascalientes exige acciones firmes para ofrecer servicios públicos de calidad, como la recolección de residuos sólidos, un alumbrado eficiente y espacios públicos en óptimas condiciones; con esta entrega, dijo, se reafirma el compromiso con un entorno limpio, funcional y digno para todas las familias.

Con una inversión de 44 millones de pesos, el Municipio de Aguascalientes incorporó 7 grúas hidráulicas con canastilla, un camión de volteo, un camión cisterna de 20 mil litros, un camión plataforma, una hidrolavadora de alta presión, 6 camionetas Super Duty, 3 doble cabina, 4 con redilas, 2 pick ups, 6 autos utilitarios, 5 motocicletas y 6 bicicletas para apoyo operativo.

Al respecto, el secretario de Servicios Públicos, Carlos España, destacó que esta entrega histórica permitirá responder con mayor eficacia, especialmente tras el incremento en los reportes y necesidades derivadas de la temporada de lluvias. Con este fortalecimiento del parque vehicular, añadió, se optimiza la atención en el retiro de residuos vegetales, recolección de muebles, reparación y reposición de luminarias, así como la conservación de una ciudad más limpia, funcional y sustentable.

Por su parte, el regidor Juan Antonio González Guerrero, presidente de la Comisión Permanente de Ecología, Parques, Jardines y Panteones, reconoció el liderazgo, la voluntad y la visión del presidente municipal, Leo Montañez, por impulsar acciones concretas que dotan de herramientas y equipamiento a la Secretaría de Servicios Públicos, las cuales, dijo, permitirán “enchular” la ciudad con el esfuerzo conjunto de miles de trabajadores comprometidos con su labor.

Durante el encendido simbólico de las nuevas unidades, Leo Montañez agradeció el respaldo de los integrantes del H. Ayuntamiento, cuya colaboración ha sido clave para fortalecer las capacidades operativas de las distintas dependencias municipales, siempre en beneficio directo de las familias de Aguascalientes.

Al finalizar el acto, las regidoras Leslie Atilano Tapia, Martha González Estrada, Karla Espinoza Esparza, Alejandra Orozco Ramírez e Ivón González; la síndica procuradora Yadira Azucena Salas Aguilar; los regidores Abdel Luévano Núñez, Juan Carlos Espinoza Esparza y Juan Manuel Gómez Morales, así como el secretario de Comunicación y Vocería de Gobierno del Estado, Enrique de la Torre, realizaron un recorrido para conocer las nuevas unidades que, a partir de hoy, brindarán servicio en distintos puntos de la ciudad.