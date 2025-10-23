Entrega Jiménez apoyos a la vivienda en San Francisco de los Romo

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Para elevar la calidad de vida de la población más vulnerable de Aguascalientes, la gobernadora Tere Jiménez entregó apoyos a más de 900 familias del municipio de San Francisco de los Romo para que mejoren sus viviendas.

Durante el evento, la gobernadora realizó la entrega de láminas, botes de pintura e impermeabilizante, entre otros materiales que contribuirán al mejoramiento y rehabilitación de las viviendas de las familias beneficiadas.

“Aquí vamos a seguir en San Pancho y en todos los municipios, apoyando a las familias. Quiero decirles que tenemos muchos programas que es importante que conozcan: apoyos para emprender un negocio, tinacos, calentadores solares, techos y pisos firmes, vivienda social, becas educativas, apoyos para el campo y muchos más”, les dijo la gobernadora Tere Jiménez.

Por su parte, Patricia Castillo Romero, secretaria de Desarrollo Social del Estado, resaltó que para la gobernadora es muy importante impulsar este tipo de apoyos que permiten a las familias mejorar su entorno y vivir con mayor comodidad y seguridad.

“Vamos a visitar todos los rincones del estado para entregar estos materiales y algunos otros apoyos. Recuerden que con la Tarjeta Soluciones pueden acceder a los diversos programas que maneja la administración estatal”, subrayó la titular de la Sedeso.

Finalmente, a nombre de las y los beneficiarios, Silvia Guerrero Cansino dio un mensaje: “En San Pancho, nos sentimos agradecidos; confiamos en la gobernadora, que nunca nos deja solas. Gracias por siempre ver por nuestras necesidades y apoyarnos, en esta ocasión con materiales para nuestra vivienda”.

En el evento, también estuvieron presentes la diputada local Beatriz Montoya Hernández; la beneficiaria Nadia Fabiola Juárez Lozano; así como los vecinos de la zona, José Juan Aguiñaga y Raúl Ramírez Franco.