Entrega DIF Estatal útiles escolares en comunidades de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes, Ags.- Moni Becerra participó en la entrega de útiles escolares, tenis, zapatos y mochilas en diversas comunidades de Aguascalientes, como parte de los apoyos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal.

La directora general, Moni Becerra, invitó a las niñas y niños a dar su mayor esfuerzo en las aulas, “nosotros estamos aquí para apoyarles, darles ese impulso que se requiere antes de entrar a clases, sabemos que en ocasiones es complicado comprar los materiales y completar la lista de útiles, pero nuestro objetivo es ser solidarios con todos ustedes”.

El DIF Estatal realiza esta gira de entrega en comunidades de municipios como El Llano, Tepezalá, Cosío, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, Aguascalientes y otros.