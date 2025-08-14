Entrega DIF de Jesús María aparatos funcionales a personas con discapacidad

Redacción

Jesús María, Ags.- Gracias a los más de 320 mil pesos recaudados por el uso de sanitarios durante la Feria de los Chicahuales 2025, el Sistema Municipal DIF de Jesús María, hizo entrega de 27 aparatos funcionales que ayudarán a mejorar la movilidad, calidad de vida e independencia de personas con alguna discapacidad.

En la ceremonia de entrega, el presidente municipal, César Medina, informó que entre los apoyos se encuentran sillas de ruedas, andaderas con llantitas, andaderas con asiento y sillas de tipo baño, mismos que fueron entregados directamente a quienes previamente los solicitaron en las oficinas del DIF municipal.

Algunos beneficiarios no pudieron asistir a la entrega debido a condiciones médicas, sin embargo, los apoyos están asegurados para quienes ya están registrados, y aún existe una lista de espera activa, por lo que el DIF continuará adquiriendo más aparatos para seguir apoyando a quienes lo necesitan.

Esta acción fue posible gracias a la unión de esfuerzos y al compromiso de la comunidad, de esta manera, cada peso recaudado en los sanitarios de la Feria de los Chicahuales se transformó en una herramienta para que más personas puedan vivir con dignidad, autonomía y esperanza.