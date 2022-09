Entrega de fiat notarial fue legal: Figueroa

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- La asignación de la notaría número 72 se hizo dentro del marco legal, ya que cumplió con todos los requisitos, manifestó el fiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega.

“Yo creo que cumplimos con todos los requisitos, se cumplió, no sé violó ninguna ley o ninguna normatividad; yo traté de hacer las cosas dentro del marco legal y así se hizo”, expresó en entrevista.

Previo a presentarse en el último informe del gobernador Martín Orozco Sandoval, Figueroa Ortega recordó que por el momento la notaría está pausada, ya que actualmente sigue con su labor dentro de la Fiscalía General del Estado.

“Se solicitó una licencia al cargo para recibir la notaría, está pausada, estamos con nuestra responsabilidad, de mi parte yo no puedo realizar las dos funciones, me separé de la fiscalía, fueron 5 días y regresé a cumplir con mi compromiso y en la notaría ahorita no se está trabajando”.

Finalmente, el funcionario reiteró que desde el pasado 10 de septiembre regresó a su labor para cumplir con el compromiso que tiene hacia la población. Su gestión finalizará hasta el año 2024.

Su notaría estaría ubicada en la Calle Nieto #422, en la zona centro de la capital.