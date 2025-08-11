Entrega César Medina armamento a policías en Jesús María

26.7 C
Redacción

Jesús María, Ags.- Con el objetivo de reforzar las acciones de prevención y respuesta ante emergencias, el presidente municipal de Jesús María, César Medina, entregó nuevo equipamiento a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, con una inversión cercana a 1 millón 800 mil pesos.

En total, se dotó a la corporación de 38 armas cortas, 15 armas largas y 19 mil cartuchos, herramientas que permitirán mejorar la capacidad operativa de los elementos y garantizar una atención más efectiva a las necesidades de la población.

El secretario de Seguridad Pública y Vialidad, Miguel Ángel Pérez, destacó que esta entrega no solo representa equipamiento, sino también un respaldo firme y decidido hacia la seguridad de la comunidad y de las familias de Jesús María.

“Con estas acciones fortalecemos la capacidad de respuesta y reafirmamos nuestro compromiso de proteger a la ciudadanía, además de permitir a los oficiales desempeñar sus funciones con mayor eficiencia, siempre con honradez, respeto a los derechos humanos y profesionalismo, sabiendo que cuentan con el respaldo de esta administración”, señaló.

Con esta entrega, el Gobierno Municipal de Jesús María refrenda su compromiso de seguir invirtiendo en infraestructura y herramientas para garantizar un municipio más seguro.